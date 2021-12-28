Мужчина с оружием попытался напасть на больницу на Ставрополье

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина пытался совершить нападение в больнице города Светлограда (Ставропольский край), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина с оружием пытался напасть на больницу, мотивы его пока непонятны. Его обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.