Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием

Председатель СПЧ Валерий Фадеев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает слишком суровым наказание в виде четырех лет колонии общего режима блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны.

Беседуя с журналистами, Фадеев отметил, что в судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием.

"Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить", - убежден он.

Фадеев констатировал, что сейчас в России могут осудить на пять лет за убийство, в то время как блогер получает четыре года колонии "за то, что помочился не туда".

Ранее Мосгорсуд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны. Блогер признан виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры, Юферов в ноябре "осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы" в районе Измайлово".