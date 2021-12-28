Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием
Председатель СПЧ Валерий Фадеев
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает слишком суровым наказание в виде четырех лет колонии общего режима блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны.

Беседуя с журналистами, Фадеев отметил, что в судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием.

"Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить", - убежден он.

Фадеев констатировал, что сейчас в России могут осудить на пять лет за убийство, в то время как блогер получает четыре года колонии "за то, что помочился не туда".

Ранее Мосгорсуд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны. Блогер признан виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры, Юферов в ноябре "осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы" в районе Измайлово".

СПЧ Валерий Фадеев Матвей Юферов

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей

Итоги года: 2021

Атомный витязь на энергетическом распутье

Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

Пандемия коронавируса

В России на лечении находятся 547 тыс. пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора пока не надеется на "затухание" пандемии COVID

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
Пандемия коронавируса

Путин заверил, что "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });