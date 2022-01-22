СПЧ запланировал провести проверку тридцати СИЗО и колоний в России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассчитывают провести проверку 30 исправительных учреждений - колоний и СИЗО - в нескольких регионах страны, сообщил "Интерфаксу" в субботу член СПЧ Андрей Бабушкин.

Как он отметил, "мы попросили ФСИН России согласовать посещения".

Бабушкин сказал, что в планах группы - посетить четыре исправительных учреждения в Можайске (Московская область), исправительную колонию (ИК) №6 в Липецке, ИК-3 в Рязани, ИК-6 и СИЗО-1 в Тверской области.

"Повторно хотим поехать в Кировскую область и посетить ИК-6, лечебное исправительное учреждение (ЛИУ) №12 и СИЗО-2. В Мордовию повторная поездка, планируем посетить ИК-1, ЛИУ-19 и ИК-18. Затем (запланирована проверка учреждений) в Иркутской области", - сообщил член СПЧ.

Он отметил, что нарушения в этих учреждениях различного характера, в некоторых из них члены Совета будут проверять информацию о применении физического насилия к осужденным.

Бабушкин сообщил, что есть информации о нарушениях в ИК-3 в Рязанской области. "Это колония для бывших сотрудников. И у нас есть информация, что у некоторых из этих людей там возникают различные проблемы не в тюремной системе. Они возникают у них по месту жительства, с их служебным жильем. Мы хотим разобраться в ситуации. В целом, колония хорошая. Все (осужденные) туда стремятся попасть", - сказал он.

В конце 2021 года Бабушкин совместно с другими членами СПЧ Евой Меркачевой и Игорем Каляпиным посетили 20 исправительных учреждений.

Как сообщил 9 декабря глава Совета Валерий Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам посещений в некоторых колониях членами Совета выявлены факты превышения должностных полномочий и пыток. "Все материалы переданы в центральный аппарат ФСИН, по ряду фактов начаты проверки. По итогам поездок Ева Меркачева, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин подготовили предложения по борьбе с этими явлениями", - сказал тогда он.

В начале октября прошлого года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.