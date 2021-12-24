Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана, получил 4 года колонии

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима 19-летнему блогеру Матвею Юферову, помочившемуся на стенд памяти ветерану Великой Отечественной войны, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Также приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на пять лет.

Блогер признан виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры, Юферов в ноябре "осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы" в районе Измайлово".

"Свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в социальной сети", - сказала Нефедова.