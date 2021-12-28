Британским дипломатам запретили передать рождественское печенье Полу Уилану

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Британские дипломаты посетили осужденного за шпионаж подданного этой страны Пола Уилана в мордовской колонии. Об этом сообщил брат Уилана, Дэвид.

"Представители британского посольства на прошлой неделе посетили его, чтобы оказать консульскую поддержку и поддержать его дух. В тюрьме отказали в передаче рождественских печений, которые представители посольства привезли с собой", - сказал "Интерфаксу" Дэвид Уилан.

Собеседник агентства добавил, что администрация президента Джозефа Байдена продолжает прикладывать усилия к освобождению Уилана. "Мы надеемся, что в 2022 году Полу вернут свободу. Мы ждем его возвращения до того, как наступит четвертая годовщина его задержания", - сказал он.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

Свою вину Уилан не признает и настаивает, что стал жертвой провокации. В настоящее время он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии N17 строгого режима.