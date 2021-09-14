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Суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана в США

Суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Пола Уилана в США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана в США для отбытия наказания.

Постановлением судьи ВС Мордовии ходатайство защитников Уилана на основании ст. 470 УПК РФ оставлено без рассмотрения, говорится в сообщении на сайте суда во вторник.

Ходатайство направлено в Минюст РФ "для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки", также отмечается в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило, добавляет суд.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Мордовия Пол Уилан США

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