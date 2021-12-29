Вашингтон потребовал от Москвы немедленно освободить осужденных Уилана и Рида

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в третью годовщину со дня задержания в Москве американца Пола Уилана потребовал от российской стороны немедленно и безо всяких условий его освободить. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Такое же требование он высказал и в отношении другого осужденного в России американца - Тревора Рида.

Прайс напомнил, что три года назад Уилан приехал в Россию как турист, "и был посажен в тюрьму и приговорен по ложным обвинениям".

"Госсекретарь [Энтони] Блинкен уже четко дал понять, что Россия должна немедленно и безо всяких условий освободить граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к семьям, - сказал Прайс. - Их освобождение остается существенным приоритетом для Соединенных Штатов".

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады, бывший морпех Пол Уилан был задержан в России 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. По версии следствия, ему передали флешку с данными, составляющими гостайну, его задержали сразу после ее передачи. Он говорил, что думал, что там будут материалы о его предыдущих поездках по России.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Как сообщала Генпрокуратура, суд установил, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ.

Американец вину не признал, но решил приговор не обжаловать, рассчитывая, что его обменяют. Сейчас он находится в колонии в Мордовии, где поставлен на учет как склонный к побегу. После суда периодически поступали неофициальные сообщения о том, что идут переговоры о его обмене на россиян, осужденных в США. 8 ноября 2021 года адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал, что по его данным, все эти переговоры прекращены.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к 9 годам колонии общего режима и взыскал с него по 100 тысяч рублей компенсаций в пользу двоих сотрудников российской полиции. В августе 2019 года Рида на Ленинградском шоссе задержали полицейские, когда он скандалил со спутницами. После задержания он оказал сопротивление, в том числе, по версии следствия, напал на водителя патрульной машины. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти. В ноябре Рид объявлял голодовку в мордовской колонии, протестуя против несправедливого, по его мнению, помещения его в ШИЗО.