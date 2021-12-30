Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Еврейской автономной области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение двух легковых автомобилей в Облученском районе Еврейской автономной области в четверг унесло жизни четырех человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по ЕАО.

"В ДТП четверо погибших, один человек спасен, он был госпитализирован. Все погибшие – взрослые", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, авария произошла рано утром на 1828 км федеральной автодороги Р-297 между поселками Теплоозерск и Биракан.