Оппозиционер получил в Москве больше 3 лет колонии за поджог машины Росгвардии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал участника протестной акции 31 января в центре столицы Сергея Василенко виновным в поджоге автомобиля Росгвардии в ходе несанкционированного мероприятия.

"Василенко Сергей Алексеевич признан виновным в совершении умышленного уничтожения автомобиля Росгвардии путём поджога. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

26-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как установили следствие и суд, Василенко 31 января во время проведения несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. От его действий никто не пострадал.