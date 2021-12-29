Российские военные в 2022 году проведут два крупных учения на западе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На западе России в следующем году запланировано командно-штабное учение двух армий, а также оперативное учение группировки Балтийского флота, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев.

"Вершиной боевой и оперативной подготовки в 2022 году станет двустороннее командно-штабное учение с участием двух объединений округа и оперативное учение с группировкой сил Балтийского флота", - сказал Журавлев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В 2022 году Вооруженные силы РФ также проведут стратегическое учение "Восток-2022". В 2018 году в стратегических маневрах "Восток-2018", по официальным данным, задействовали около 300 тысяч военнослужащих - почти треть российской армии.

В сентябре этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тысяч военных.

В настоящее время в боевой состав ЗВО входят две общевойсковые, одна танковая армия, а также Ленинградская армия ВВС и ПВО.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус.

Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные заявляли, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.