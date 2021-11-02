Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Повышения уровня жизни в течение трех-пяти лет ожидают около 40% россиян

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) уверены, что в течение ближайших трёх-пяти лет их уровень жизни, а также жизни их семей, изменятся в лучшую сторону, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый девятый (11%) уверен, что через 3-5 лет будет жить хуже, чем сейчас, около трети сограждан (30%) не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане.

Что касается ожиданий в отношении уровня жизни в стране в целом, то, как отмечают социологи, каждый четвёртый (25%) через 3-5 лет ждёт улучшений, и ровно столько же сограждан полагают, что станет хуже. По данным ФОМ, каждый третий (34%) уверен, что уровень жизни в стране в этот период не изменится.

Всероссийский опрос был проведён 15-17 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населённых пунктах.

ФОМ Россия

Новости по теме

Новости

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

В МВД заявили, что для продажи наркотиков чаще всего используют "ВКонтакте" и Twitter

В Севастополе прекратят работу блокпосты для ограничения въезда из-за COVID

Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });