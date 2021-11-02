Повышения уровня жизни в течение трех-пяти лет ожидают около 40% россиян

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) уверены, что в течение ближайших трёх-пяти лет их уровень жизни, а также жизни их семей, изменятся в лучшую сторону, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый девятый (11%) уверен, что через 3-5 лет будет жить хуже, чем сейчас, около трети сограждан (30%) не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане.

Что касается ожиданий в отношении уровня жизни в стране в целом, то, как отмечают социологи, каждый четвёртый (25%) через 3-5 лет ждёт улучшений, и ровно столько же сограждан полагают, что станет хуже. По данным ФОМ, каждый третий (34%) уверен, что уровень жизни в стране в этот период не изменится.

Всероссийский опрос был проведён 15-17 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населённых пунктах.