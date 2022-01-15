Более трети россиян ожидают увеличения числа удаленных рабочих мест после пандемии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В увеличении численности рабочих мест в дистанционном формате после окончания пандемии COVID-19 уверены 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Чаще других такую ситуацию на рынке труда после пандемии ожидают сограждане в возрасте 18-30 лет, а также имеющие высшее образование - по 51% респондентов соответственно, отмечают социологи.

Согласно результатам опроса, каждый шестой респондент (16%) считает, что после того, как закончится пандемия, численность работающих удаленно станет меньше, чем до начала распространения коронавируса. По данным ФОМ, больше других в этом уверены сограждане старше 60 лет (20%), а также имеющие дипломы о специальном среднем образовании (19%).

Не ждут каких-либо изменений в этом плане 28% россиян, чаще других так считают сограждане в возрасте 46-60 лет (33%) и лица, имеющие специальное среднее образование, показывают результаты исследования.

Всероссийский опрос был проведен 17-19 декабря 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.