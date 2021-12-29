Мантуров не ждет индексации утильсбора на новые автомобили с ДВС в 2022 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что вероятность индексации утилизационного сбора на новые легковые и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в 2022 году будет невелика. Он сказал об этом журналистам.

Планы существенно проиндексировать утильсбор на автомобили и спецтехнику министерство анонсировало в начале этого года. Предполагалось, в частности, что базовая ставка сбора на новые легковые машины может вырасти на 25% (с 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей).

Вместе с планами повысить утильсбор на легковые машины Минпромторг в начале года также анонсировал повышение сбора на спецтехнику, по некоторым видам - в несколько раз. Это критиковали представители бизнеса в отзывах к соответствующему проекту постановления на сайте regulation.gov.ru. Они отмечали, что такой шаг увеличит финансовую нагрузку на компании и приведет к дефициту техники, не имеющей локально производимых аналогов. Повышения сбора на спецтехнику в 2021 году также не состоялось.

"В отношении спецтехники дискуссии идут в части гармонизации утилизационного сбора с другими странами-участницами ЕАЭС", - сообщил глава Минпромторга.

В ноябре министерство анонсировало планы кратно повысить утильсбор на электромобили, продажи которых в РФ пока не превышают 2 тысяч штук в год. Опубликованный Минпромторгом проект постановления предполагал, что повышающие коэффициенты для расчета утильсбора на ввозимые в Россию новые легковые электромобили могут быть проиндексированы с начала 2022 года почти в девять раз (с 1,63 до 14,4), на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза (с 6,1 до 24,1). Официальных решений на этот счет пока не принято.

Повышение утильсбора на электромобили критиковала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), по мнению которой оно в совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили существенно ухудшит развитие этого сегмента на российском рынке.