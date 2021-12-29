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Петербурженка решила судиться за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая подала в Куйбышевский суд иск к юристу Игорю Мирзоеву, обвинив его распространении сведений, порочащих чувств верующих в Деда Мороза, сообщила пресс-служба городских судов.

Троицкая указала, что 22 декабря Мирзоев объявил, что будет судиться с АО "Дед Мороз" и добиваться компенсации за неисполнение желаний. По ее мнению, на самом деле судиться он не собирался, а "лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза", поэтому намеренно подал иск в суд с недостатками.

Заявительница попросила признать в действиях Мирзоева злоупотребление правом и взыскать с него 10 млн рублей компенсации морального вреда.

Иск зарегистрирован и принят к производству. "Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных", - уточнила пресс-служба петербургских судов.

Мирзоев, который летом судился с Первым каналом из-за негатива в новостях и добивался компенсации морального вреда, 22 декабря действительно объявил, что будет судиться с Дедом Морозом, поскольку тот возмутительным образом не исполняет взятые на себя обязательства. Подавать иск он обещал к корпорации, которая "стоит за волшебником" и "собирает огромные деньги" с граждан.

Затем об иске "юриста из Санкт-Петербурга" президенту Владимиру Путину рассказали на большой пресс-конференции 23 декабря. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов представить интересы Деда Мороза в суде и напомнить "истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В день пресс-конференции объединенная пресс-служба Вологодских судов специально сообщила, что иск к Деду Морозу пока не поступал.

Уже 24 декабря иск Мирзоева к АО "Дед Мороз" был зарегистрирован Великоустюгским районным судом. Как сообщила областная пресс-служба, истец указал, что "ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты".

Мирзоев попросил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей. Поскольку к иску не были приложены списки подарков и заветных мечтаний, а также квитанция об уплате госпошлины, суд будет ждать от истца этих документов.

Дед Мороз Великоустюгский суд Петербург Куйбышевский суд Игорь Мирзоев Эльнара Троицкая Владимир Путин

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