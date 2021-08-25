Петербуржец подал в суд на Первый канал из-за негатива в новостях

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Житель Петербурга через суд требует от Первого канала компенсацию морального вреда из-за негатива в новостях, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Соответствующий иск, поданный Игорем Мирзоевым, рассмотрит Петроградский районный суд северной столицы. Иск передан в производство судье, уточняется в сообщении.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание пока не назначено.

Мирзоев полагает, что Первый канал нарушает его личные неимущественные права, "причиняя нравственные страдания", а также имущественные: истец понес расходы "на восстановление психологического благополучия". В связи с этим заявитель просит взыскать с ответчика 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, обязать его возместить потраченные им на психолога 500 тыс. рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

Согласно материалам дела, Мирзоев в течение нескольких лет смотрит новости Первого канала, где, по его оценке, преобладают негативная информация. Проанализировав новостной блок, он пришел к выводу, что доля новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, "составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций". Мирзоев указал в иске, что в феврале 2021 года он был вынужден обратиться к психологу "из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены, что выразилось в панических атаках, навязчивых мыслях". Свое состояние он связывает с просмотров новостей на Первом канале.