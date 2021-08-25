Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Петербуржец подал в суд на Первый канал из-за негатива в новостях

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Житель Петербурга через суд требует от Первого канала компенсацию морального вреда из-за негатива в новостях, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Соответствующий иск, поданный Игорем Мирзоевым, рассмотрит Петроградский районный суд северной столицы. Иск передан в производство судье, уточняется в сообщении.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание пока не назначено.

Мирзоев полагает, что Первый канал нарушает его личные неимущественные права, "причиняя нравственные страдания", а также имущественные: истец понес расходы "на восстановление психологического благополучия". В связи с этим заявитель просит взыскать с ответчика 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, обязать его возместить потраченные им на психолога 500 тыс. рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

Согласно материалам дела, Мирзоев в течение нескольких лет смотрит новости Первого канала, где, по его оценке, преобладают негативная информация. Проанализировав новостной блок, он пришел к выводу, что доля новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, "составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций". Мирзоев указал в иске, что в феврале 2021 года он был вынужден обратиться к психологу "из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены, что выразилось в панических атаках, навязчивых мыслях". Свое состояние он связывает с просмотров новостей на Первом канале.

Петербург Первый канал

Новости
Афганистан во власти талибов

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Незамерзающую соленую воду нашли в вечной мерзлоте на Северной Земле

Пандемия коронавируса

В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 19,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Более 50 пожарных спаслись из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Суд в Москве запретил видеоролики "зацеперов" на YouTube

Хакасия заявила о нехватке мощностей РЖД по вывозу угля на восток

ФСБ задержала 31 члена террористической организации в 4 регионах РФ

Forbes сообщил о росте состояния основательницы Wildberries на 1200% за год

Адвокат раскрыл фабулу дела обвиняемого в госизмене физика Голубкина

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');