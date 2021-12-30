Иск петербуржца к Деду Морозу оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины

Истцу дали возможность исправить недоработки искового заявления до 17 января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Великоустюгский районный суд Вологодской области оставил без движения иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Причина - истец не приложил к исковому заявлению ряд важных документов. В частности, квитанцию об уплате госпошлины в размере 300 рублей (или освобождении от нее), а также документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

Суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года. Как пояснили в пресс-службе, при выполнении требований иск будет считаться поданным в день первоначального предоставления в суд, в противном случае Мирзоеву вернут заявление.

Накануне Мирзоев написал в соцсети, что решил "отказаться от иска".

Как Дед Мороз стал ответчиком по иску

24 декабря объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила о регистрации иска Мирзоева Великоустюгским районный судом. Заявитель потребовал у Деда Мороза 23 подарка, исполнение заветных желаний и компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик, "который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты".

Дело получило широкую огласку во время большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря. Тогда президент РФ заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза. И призвал истца проанализировать свое поведение, напомнив, что "Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".

Позже иск к Мирзоеву предъявила другой юрист из Петербурга - Эльнара Троицкая. По информации объединенной пресс-службы судов северной столицы, женщина считает, что коллега злоупотребляет правом, упрекнула его в распространении "сведений, порочащих чувства верующих в Деда Мороза" и обратилась в Куйбышевский районный суд города с требованием 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Комментируя информацию об отказе Мирзоева от иска, Троицкая пояснила, что в соответствии с законодательством истец "не может отказаться от иска, пока он не принят к производству и пока не назначено судебное заседание: отказ должен рассматриваться в судебном заседании".