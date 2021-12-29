Минэнерго поддержало продажу пива на АЗС

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ поддерживает разрешение продажи слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях (АЗС) для того, чтобы поддержать розничный сегмент, цены в котором растут медленнее, чем в оптовом.

Как сказал глава ведомства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24", "это больше продолжение автозаправочного бизнеса, оно обосновано тем, чтобы повышать маржинальность розничного сегмента рынка".

"По нашим расчетам, это даст 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Учитывая, что иногда они низкомаржинальны, потому что оптовые цены иногда растут, и они испытывают проблемы, это может улучшить экономику АЗС", - сказал министр.

"Мы поддерживаем", - отметил он.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил журналистам, что нужна донастройка демпфера на нефтепродукты, чтобы продажи топлива на АЗС стали рентабельными и начались инвестиции в этот бизнес.

"Эти настройки необходимы, потому что розничный бизнес является слишком низкомаржинальным - маржа может быть в районе нуля, может быть и отрицательной. Если вертикально интегрированные нефтяные компании могут не обращать на это внимание, хотя это, конечно, неправильно, то для независимых автозаправочных станций этот факт является большой проблемой и сдерживает их от дальнейших инвестиций в развитие этих АЗС", - сказал он.

Более 60% бензоколонок страны - частные.

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая говорила в начале декабря, что к началу декабря средняя чистая маржа торговли АИ-92 оценивается в 1 руб./л., АИ-95 - 2,9 руб./л. При этом эксперт отмечает, что предусмотренное завершением налогового маневра изменение с 1 января 2022 г. ряда параметров таможенно-тарифного и налогового регулирования нефтяной отрасли может уже в начале года привести к росту оптовых цен НПЗ на бензин (даже в условиях снижения стоимости моторных топлив на европейском рынке). А это чревато тем, что розничные продажи бензинов снова уйдут в убыток.

Законопроект (N 85878-7), который разрешает продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% на АЗС, был внесен в Госдуму еще в январе 2017 года. Его автор - сенатор Геннадий Орденов. По мнению автора инициативы, полный запрет на продажу алкоголя на заправках (действует с 2011 года) создал дополнительные неудобства для физических лиц-клиентов АЗС и усложнил предпринимательскую деятельность автозаправочных предприятий, в первую очередь, независимых автозаправочных компаний, что повлекло сокращение рабочих мест и снижение объема уплачиваемых налогов.

"Правительство РФ не возражает против принятия законопроекта Государственной думой в первом чтении", - говорилось в направленном в парламент в октябре 2018 г. официальном отзыве. Несмотря на поддержку кабинета министров, законопроект не был включен в график работы Госдумы.