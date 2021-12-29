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"Газпром" отчитался о готовности "Северного потока 2" к работе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток 2" должно завершиться в среду, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона; в свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что СП 2 к работе готов.

Путин напомнил, что "Газпром" отдает приоритет в поставках внутреннему рынку, но "у России есть возможность наращивать экспорт газа".

"Сегодня должна быть завершена процедура заполнения техническим газом второй нитки "Северного потока 2". Первая нитка была заполнена в октябре. Этот новый маршрут безусловно послужит для стабилизации цен на европейском рынке", - сказал Путин.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в среду в 12:58 по Москве завершилось заполнение второй нитки газопровода до рабочего давления. "Уважаемый Владимир Владимирович! Газопровод "Северный поток 2" к работе готов!" - заявил он.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - ведет работу по сертификации оператора газопровода.

Владимир Путин Северный поток 2 Газпром Алексей Миллер

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