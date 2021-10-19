Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Служащие ВВО отработали в Приамурье отражение атаки беспилотников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного противника на стратегически важные военные объекты с помощью зенитно-ракетных комплексов "Бук".

"Подразделения условного противника предприняли попытку массированного воздушного нападения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для уничтожения воздушных целей были проведены электронные пуски. С помощью ЗРК "Бук" экипаж мог отслеживать до шести целей одновременно", - сообщает пресс-служба ВВО.

Военнослужащие подразделений ПВО "уничтожили" более 30 беспилотников условного противника. В тренировке приняло участие несколько сотен военных специалистов и более 50 единиц вооружения и военной техники.

ВВО Приморский край

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

"Ъ" сообщил, что агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисный сбор

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Основатель Group-IB Сачков пожаловался на невозможность переписки

Пандемия коронавируса

В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и предприятий общепита

Рязанский вице-губернатор отправлен в отставку из-за нарушения гостайны

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });