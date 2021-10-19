Служащие ВВО отработали в Приамурье отражение атаки беспилотников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного противника на стратегически важные военные объекты с помощью зенитно-ракетных комплексов "Бук".

"Подразделения условного противника предприняли попытку массированного воздушного нападения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для уничтожения воздушных целей были проведены электронные пуски. С помощью ЗРК "Бук" экипаж мог отслеживать до шести целей одновременно", - сообщает пресс-служба ВВО.

Военнослужащие подразделений ПВО "уничтожили" более 30 беспилотников условного противника. В тренировке приняло участие несколько сотен военных специалистов и более 50 единиц вооружения и военной техники.