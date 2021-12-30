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Следователи изъяли видеозапись, где подозреваемый в убийстве семьи в Канске покупает нож

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту убийства в Канске Красноярского края семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ходе следствия появились новые подробности.

"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, приоритетной из которых является совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, убийство семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, произошло в квартире дома по улице Эдемана в Канске.

27 декабря в квартире были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери. Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п."а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Красноярский край

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