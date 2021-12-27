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Семья из четырех человек найдена убитой в Красноярском крае

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Убийство семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, расследуется в Красноярском крае, сообщает в понедельник пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Происшествие произошло в Канске.

"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. Их личности сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Красноярской край

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