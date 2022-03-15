Главу семьи признали виновным в убийстве жены и двух детей в Красноярском крае

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Следователями завершено расследование уголовного дела по факту убийства в Канске Красноярского края семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"Уголовное дело расследовано по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). Виновность мужчины в убийстве супруги и двух детей подтверждается совокупностью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, в том числе заключениями ряда судебных экспертиз, показаниями свидетелей. Уголовное преследование в отношении подозреваемого в совершении убийства женщины и детей прекращено в связи с его смертью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина совершил убийство из-за ревности и убеждения, что супруга не должна воспитывать их совместных детей в браке с другим мужчиной.

Как сообщалось, убийство семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, произошло в квартире дома по улице Эдемана в Канске.

27 декабря 2021 года в квартире были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери. Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе.

Днем 26 декабря мужчина купил в магазине туристический нож и монтажную хозяйственную ленту, чтобы использовать ее при совершении преступления. Вечером этого же дня он пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей, где совершил их убийство, нанеся множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. После убийства семьи злоумышленник свел счеты с жизнью.

Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.