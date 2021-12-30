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В Минздраве россиян призвали воздержаться от поездок за рубеж в новогодние праздники

В Минздраве россиян призвали воздержаться от поездок за рубеж в новогодние праздники
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В связи с распространением штамма "омикрон" россиянам не рекомендуется выезжать за рубеж в новогодние праздники, а в случае, если поездка уже намечена, необходимо заранее привиться от COVID-19, заявил в четверг главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Во время путешествия также необходимо "тщательно соблюдать общие меры профилактики", цитирует Чуланова пресс-служба министерства.

Инфекционист напомнил, что вакцинация против коронавируса не только снижает вероятность тяжелого течения заболевания у самого привитого, но и защищает его близких из числа непривитых от передачи коронавируса, в том числе детей до 12 лет и людей с противопоказаниями к вакцинации.

"Поэтому всем, кто еще не привился и не имеет противопоказаний к вакцинации, важно сделать это в самое ближайшее время. Тем людям, кто переболел коронавирусной инфекцией или привился более шести месяцев назад, нужно пройти первичную или повторную вакцинацию", - напомнил Чуланов.

Также в период праздников особенно важно соблюдать защитные меры при посещении пожилых непривитых родственников, так как риски тяжелого течения заболевания COVID-19 и летального исхода для них наиболее высоки, подчеркнул он.

Минздравом РФ уже одобрена к применению вакцина против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, напомнил Чуланов. В первую очередь прививка необходима людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Чуланов Коронавирус Минздрав РФ

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