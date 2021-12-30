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Песков счел допустимым разрыв в цифрах по коллективному иммунитету в РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле списали на допустимую погрешность и различные методики подсчета разрыв в цифрах по коллективному иммунитету в РФ, которые назвали в один и тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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На вопрос журналистов, на какие данные ориентируется глава государства в то время как Голикова назвала коллективный иммунитет в стране в 61%, а Попова в тот же день - 56%, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Действительно, они (цифры - ИФ) могут отличаться, быть разными, потому что иногда применятся разная методика при подсчете".

По словам Пескова, "здесь в целом очень трудно назвать точные цифры и к ним не следует относится с точки зрения абсолютной точности". "Здесь очень трудно учитывать несколько процентов, определенно говоря, здесь есть погрешность и она неизбежна", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Касаясь принципов подсчета, Песков привел в пример людей, которые вакцинировались 12 месяцев назад.

"Вот их учитывать в коллективном иммунитете или нет? 12 месяцев назад он по идее должен был сделать бустер, должен был ревакцинироваться. А есть люди, которые привились 12 месяцев назад, но до сих пор не ревакцинировались, поэтому здесь определенный допуск имеется. И к этим цифрам надо относиться с определенным допуском", - добавил Песков.

Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус

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