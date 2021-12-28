Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 61,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Благодаря вакцинации (от коронавируса - ИФ) уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, но этого недостаточно", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В минувшую пятницу, 24 декабря, вице-премьер сообщала, что уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 60,4%. Она также призвала россиян активнее вакцинироваться.

Главы Минздрава Михаила Мурашко сообщил во вторник, что по данным на 28 декабря, более 78 млн россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19.

23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.

В РФ для массовой вакцинации используются вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") разработки центра им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиваКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" центра "Вектор" Роспотребнадзора (первая партия второй вакцины поступила в гражданский оборот только 10 декабря и будет использоваться в клинических испытаниях), препарат "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.