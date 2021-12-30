Матвиенко призвала не форсировать процесс создания единого парламента РФ и Белоруссии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в перспективе может появиться единый парламент России и Белоруссии, однако призвала не торопить события.

"Если так жизнь поставит, что, может быть, будет нужен единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы", - сказала Матвиенко в интервью "России-24" (ВГТРК).

Оно высоко оценила сотрудничество России и Белоруссии в вопросах интеграции. По словам спикера, 28 "дорожных карт", которые были согласованы странами, "дадут очень большой экономический эффект".

"Мы должны более быстрыми темпами развивать наши экономики - это главное, к чему мы должны стремиться при сохранении суверенитета государств", - сказала Матвиенко.

В сентябре президент РФ Владимир Путин не исключил создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии.

"Полагаем, что, прежде всего, нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе, может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан", - сказал президент РФ журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается, и в повестке дня пока не стоит.

"Мы исходим из того, что несмотря на благородство этой цели - политической интеграции - сначала нужно создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин.