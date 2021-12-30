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Сайту MyHeritage грозит штраф в РФ за отказ локализовать данные россиян

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал в отношении международной онлайн-платформы MyHeritage протокол об административном правонарушении, выразившийся в отказе локализовать данные россиян на территории страны.

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"Судебное заседание по рассмотрению административного материала в отношении MyHeritage Ltd. пройдет 17 января", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

MyHeritage - международная онлайн-платформа, которая позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Компания основана в 2003 году в Израиле. По данным компании, ее платформой пользуются более 100 млн человек.

Компания привлекается по ч.8 ст.13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством сети "Интернет", обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ"). Наказание по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Согласно поправкам в закон "О персональных данных", вступившим в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn.

MyHeritage

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