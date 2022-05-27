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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административный протокол, выписанный Роскомнадзором в отношении одной из крупнейших в мире служб экспресс-доставки, американской логистической компании United Parcel Service (UPS) за правонарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории России.

"В суд поступил административный протокол в отношении United Parcel Service, Inc., составленный по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Дата судебного заседания пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

United Parcel Service, Inc. основана в 1907 году и является одной из крупнейших американских организаций в мире, которая специализируется на доставке экспресс-грузов и логистике, обслуживает более 200 стран в мире.

UPS США Москва
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