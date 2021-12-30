Попова заявила о сокращении инкубационного периода у "омикрона"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инкубационный период штамма "омикрон" сократился по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, клинические симптомы болезни могут возникнуть уже на третий-пятый день после заражения, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день. При этом используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", - сказала Попова на заседании оперативного штаба.

Также она призвала руководство субъектов РФ сохранить уровень тестирования населения на COVID-19 во время новогодних праздников.

По ее словам, 21 регион в настоящий момент не соблюдает необходимый уровень диагностики коронавируса в 300 тестов на 100 тыс. человек.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".