Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Попова заявила о сокращении инкубационного периода у "омикрона"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инкубационный период штамма "омикрон" сократился по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, клинические симптомы болезни могут возникнуть уже на третий-пятый день после заражения, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день. При этом используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", - сказала Попова на заседании оперативного штаба.

Также она призвала руководство субъектов РФ сохранить уровень тестирования населения на COVID-19 во время новогодних праздников.

По ее словам, 21 регион в настоящий момент не соблюдает необходимый уровень диагностики коронавируса в 300 тестов на 100 тыс. человек.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".

Хроника коронавируса. Декабрь.

19
Во Франции фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.24 декабря. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон".22 декабря. Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Во Франции фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.
Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Сайту MyHeritage грозит штраф в РФ за отказ локализовать данные россиян

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения
Пандемия коронавируса

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Итоги года: 2021

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });