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Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню

Число случаев заболевания "омикроном" в России перевалило за сотню
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Количество случаев заболевания новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" в России возросло до 103, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 (случая - ИФ) выявления "омикрона". Это люди приехавшие (из-за рубежа - ИФ), люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", - сказала Попова интервью "России 24" (ВГТРК).

21 декабря глава Роспотребнадзора сообщала о 41 случае заражения "омикроном" в России.

По словам Поповой, "сегодня, конечно, мы держимся полтора месяца с момента, как он ("омикрон" - ИФ) стал очевиден".

Роспотребнадзор делает все, чтобы не пропустить на границе этот опасный патоген, для чего в кратчайшие сроки были созданы тесты на "омикрон", отметила глава ведомства.

"Мы должны очень быстро научиться его распознавать, что мы делаем сейчас. На "омикрон" буквально за неделю сделали коллеги тест-систему. (...) И сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для пациент-диагностики real time, именно направленный на выявление конкретного штамма, именно "омикрона" - сказала Попова.

Она отметила, что на "омикрон" тестируются все приехавшие из зон риска. Тех, кто приехал из зон высокого риска, отправляют на обсервацию (самоизоляцию), а также проводится выборочное тестирование прибывающих из всех стран, где был выявлен вариант "омикрон". "Количество таких стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могут привезти нам "омикрон", мы проводим", - сказала Попова.

Приход "омикрона" в Россию неизбежен

Глава Роспотребнадзора также назвала неизбежным то, что "омикрон" будет распространяться в РФ. "Мы понимаем, что "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это сегодня нет никакого смысла", - сказала она.

"Но главное нам сделать так, чтобы его (штамма "омикрон" - ИФ) наступление не было критически тяжелым для системы здравоохранения", - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время есть данные о том, что значительная часть вакцин от коронавируса, в том числе "Спутник V", защищает от штамма "омикрон" и сдерживает его распространение.

"Это уже результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, независимых друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение нового "омикрон"-штамма. Для нас это очень важно. У нас основная часть населения привита именно этой вакциной", - заявила Попова.

Также Попова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора и Минздрава недавно вернулись из ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". "Только что закончилась первая экспедиция, которая проходила по поручению президента РФ. (...) Мы отправились в Йоханнесбург, где провели определенное количество времени для проведения научных консультаций, для организации взаимодействия. Я уверена, что оно будет очень плодотворным, потому что те контакты, которые сложились, очень эффективны, продуктивны. Они дали много информации нам", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заболевших и тяжело болеющих в ЮАР практически все - невакцинированные от COVID-19, без иммунитета и люди, имеющие до момента заражения коронавирусом серьезные сопутствующие заболевания и их тяжелые формы.

"Все эти знания позволяют нам сегодня, как и всему миру, выработать определенный комплекс мероприятий уже сейчас", - сказала Попова.

По ее словам, "омикрон" очень быстро поражает большое количество людей. "Поэтому мы должны быть подготовлены к этому", - отметила глава Роспотребнадзора.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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