Космонавты на МКС пожелали землянам в 2022 году стойкости и новых достижений

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили землян с Новым годом, пожелав здоровья и благополучия.

"Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом", - сказал Дубров в новогоднем видеопоздравлении.

Шкаплеров добавил, что космонавты совсем скоро соберутся "у импровизированного новогоднего стола" с коллегами-астронавтами.

"Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравления тем, кто их ждет", - сказал космонавт.

На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году: на стенах размещены новогодние украшения, искусственные снежинки и елки.

Ранее Шкаплеров рассказал, что экипаж МКС приготовит на новогодний стол селедку под шубой. Он также отметил, что российские космонавты пригласили коллег из NASA и европейского космического агентства отпраздновать наступление нового года.

"Я думаю, мы по традиции отметим столько раз, сколько стран, представители которых есть на станции, мы будем пересекать. Начнем с московского времени, затем европейского, ну и затем американского", - сказал Шкаплеров в ходе сеанса связи с Землей 27 декабря.