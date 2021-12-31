Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Космонавты на МКС пожелали землянам в 2022 году стойкости и новых достижений

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили землян с Новым годом, пожелав здоровья и благополучия.

"Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом", - сказал Дубров в новогоднем видеопоздравлении.

Шкаплеров добавил, что космонавты совсем скоро соберутся "у импровизированного новогоднего стола" с коллегами-астронавтами.

"Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравления тем, кто их ждет", - сказал космонавт.

На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году: на стенах размещены новогодние украшения, искусственные снежинки и елки.

Ранее Шкаплеров рассказал, что экипаж МКС приготовит на новогодний стол селедку под шубой. Он также отметил, что российские космонавты пригласили коллег из NASA и европейского космического агентства отпраздновать наступление нового года.

"Я думаю, мы по традиции отметим столько раз, сколько стран, представители которых есть на станции, мы будем пересекать. Начнем с московского времени, затем европейского, ну и затем американского", - сказал Шкаплеров в ходе сеанса связи с Землей 27 декабря.

МКС Антон Шкаплеров Петр Дубров

Новости по теме

Новости

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

Президент РФ подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2031 года

Что произошло за день: четверг, 30 декабря

Техосмотр в России стал добровольным

Техосмотр в России стал добровольным

ОМК выиграла конкурс по закупке "Газпромом" труб на 18 млрд рублей

ОМК выиграла конкурс по закупке "Газпромом" труб на 18 млрд рублей

Росстат оценил естественную убыль населения за 11 месяцев в 945 тысяч человек

Росстат сообщил о 87,5 тыс. умерших пациентов с COVID-19 в ноябре

Росстат сообщил о 87,5 тыс. умерших пациентов с COVID-19 в ноябре

Подписан закон о лекарствах "офф-лейбл" для детей

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Сайту MyHeritage грозит штраф в РФ за отказ локализовать данные россиян

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });