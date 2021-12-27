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Космонавты приготовят на МКС селедку под шубой на Новый год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) приготовит для новогоднего стола селедку под шубой, сообщил журналистам космонавт Антон Шкаплеров.

"У нас есть даже чёрная икра, мандарины, мы собираемся с Петром саморучно сделать селёдку под шубой", - сказал Шкаплеров в ходе сеанса связи с Землей.

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Он также отметил, что российские космонавты пригласили коллег из NASA и европейского космического агентства отпраздновать наступление Нового года.

"Я думаю, мы по традиции отметим столько раз, сколько стран, представители которых есть на станции, мы будем пересекать. Начнём с московского времени, затем европейского, ну и затем американского", - добавил Шкаплеров.

Космонавт Петр Дубров также отметил, что несмотря на распространённый стереотип, поставленный американским астронавтам яблочный сидр не содержит алкоголя, поэтому праздник будет полностью безалкогольным.

МКС

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