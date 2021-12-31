Работникам обанкроченной шахты "Алексиевская" выплатили долги по зарплате

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области добилась полного погашения долгов по заработной плате перед работниками обанкроченного с 2017 года АО "Шахта "Алексиевская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу.

"В результате принятых мер прокурорского реагирования в декабре текущего года полностью погашена задолженность по заработной плате перед 181 работником АО "Шахта "Алексиевская" на общую сумму 50 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что по состоянию на январь 2021 года долги по зарплате на шахте достигали более 150 млн рублей, затем они частично гасились и вновь росли.

"Всего за год, в том числе благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, перед работниками шахты погашена задолженность по зарплате более чем на 300 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным ведомства, в 2021 году двух конкурсных управляющих предприятия прокуратура привлекла к административной ответственности по ч. 1, 4 ст. 5.27, ст. 13.19 и ст. 17.7 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, отсутствие предоставления первичных статистических данных, неисполнение законных требований прокурора). Также один из конкурсных управляющих привлечен к дисциплинарной ответственности.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Имущественный комплекс "Алексиевской" в феврале 2021 года в шестой раз был выставлен на торги по начальной цене 600 млн рублей. Заявок не поступило, торги признаны несостоявшимися, а кредиторы "Алексиевской" на собрании 24 июня одобрили предложение АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) о приобретении имущественного комплекса предприятия через прямой договор купли-продажи за 35 млн рублей.

Однако ФНС затем обжаловала это решение в Арбитражном суде Кемеровской области, суд признал его недействительным.

В ноябре 2021 года имущественный комплекс "Алексиевской" в пятый раз выставили на торги в виде публичного предложения с начальной ценой 591,6 млн рублей, но заявка единственного участника - физлица Алексея Орлова - была подана с нарушениями.

В конце декабря 2021 года стало известно, что ООО "Шахта Байкаимская" (входит в КРУ, ее угольные пласты находятся под пластами "Алексиевской") со второй попытки закупит имущество "Алексиевской" за 85,03 млн рублей.

Ранее на "Алексиевской" работало 760 человек. В конце марта 2020 года шахта перешла на режим жизнеобеспечения, угледобыча была прекращена из-за проблем со сбытом. "Алексиевская" добывала уголь энергетических марок, находится в конкурсном производстве с конца 2017 года.

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".