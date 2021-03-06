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Мишустин потребовал разобраться с выплатами зарплат на шахте "Алексиевская"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплат работников шахты "Алексиевской".

"Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем", - сказал он в субботу на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Премьер поручил губернатору взять этот вопрос на личный контроль, чтобы люди получили зарплату. "Здесь нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась", - заявил Мишустин.

"Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться генеральная прокуратура, - отметил он. - У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами".

В свою очередь Цивилёв сообщил, что общая задолженность по зарплатам шахтерам "Алексиевской" составляет 200 млн рублей. "Мы сейчас по этой задолженности активно работаем. Самое главное - не оставить людей, которые работают в шахте, один на один с проблемами", - сказал он.

Губернатор Кемеровской области пояснил, что есть договоренность с угольными компаниями, чтобы они предложили людям новые вакансии. По его словам, большая часть работников "Алексиевской" переведена.

Как рассказал Цивилёв, шахта выставлена на торги. Цена уже уменьшилась до 6 млн. Новые торги объявлены с 8 марта этого года, отметил он.

По его словам, шахта считается убыточной. Но несмотря на это, лучшим вариантом считается ее покупка какой-либо угольной компанией, так как это даст возможность погасить задолженность.

Ситуация на шахте "Алексиевская"

Шахта "Алексиевская" с конца 2017 года находится в процедуре конкурсного производства, с конца марта 2020 года перешла на режим жизнеобеспечения, угледобыча была прекращена из-за проблем со сбытом.

"Алексиевская" добывала уголь энергетических марок, цены и спрос на который серьезно упали в последнее время.

Ранее на "Алексиевской" работало 760 человек. В начале марта 2021 года следственные органы предъявили обвинение конкурсному управляющему АО "Шахта "Алексиевская", которому инкриминируется ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Следствие предполагает, что с марта по июнь прошлого года обвиняемый тратил деньги предприятия на различные сферы деятельности шахты, но не на выплату долгов работникам. В результате 811 сотрудников частично не получили заработную плату свыше трех месяцев, перед ними образовалась задолженность на сумму более 140 млн рублей.

Кемеровская область Михаил Мишустин Алексиевская

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