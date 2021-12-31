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Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября
Фото: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В РФ за сутки выявлено 20 638 случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 23 сентября, сообщает оперштаб.

В стране наблюдается стабилизация ситуации, но власти не исключают возможного осложнения после новогодних каникул, что может быть связано, в том числе, и с распространением штамма "омикрон".

Умерли от вируса в России за сутки 912 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге -51, в Подмосковье - 48.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 308 860.

Поправились 9,46 млн пациентов, в том числе 40 692 выписаны за последние сутки, из них 2 726 выздоровевших приходится на Москву.

Новые эпизоды заражения регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве зафиксировали 2 739 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 529, в Московской области 1 197.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 499 тыс. 982 случая коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 31 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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