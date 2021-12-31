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Половина населения Петербурга полностью привита от коронавируса

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полный курс вакцинации в Петербурге прошли 2 696 022 человека, сообщается в пятницу в эпидемиологической справке, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Это значение соответствует 50% населения Петербурга. По данным на начало июня, в городе живут 5 385 т800 человек.

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В минувшую среду телеграм-канал городского комитета по здравоохранению сообщил, что число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составляет 2 907 800 человек.

В понедельник, 27 декабря, первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана предположил, что 3-миллионная отметка будет преодолена в первых числах января. По словам чиновника, план по вакцинации от коронавируса в Петербурге выполнен на 80%. Сарана напомнил, что необходимо привить 3,5 млн человек.

Пункты вакцинации в Петербурге начнут работу 1 января с 9 часов утра, сообщает телеграм-канал городского комитета по здравоохранению. "В восьми районах Санкт-Петербурга (из 18-ти - ИФ) пункты вакцинации от COVID-19 откроются уже 1 января 2022 года. Большинство из них будут работать с 9 до 15 часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что привиться можно в Московском, Выборгском, Невском, Фрунзенском, Приморском, Калининском, Кировском и Колпинском районах.

Остальные пункты ждут горожан со 2 января, сообщили в комитете.

Петербург коронавирус

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