Косачев увидел повод для оптимизма в ночном разговоре президентов РФ и США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оптимистично оценил итоги переговоров президентов России и США с надеждой на то, что 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти в сфере безопасности.

Сенатор написал в своем фейсбуке, что деталей после ночного разговора президентов России и США не так много, но их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма.

Как отметил Косачев, могло случиться и так, график обсуждения российских предложений по гарантиям безопасности мог бы теоретически быть низведён американцами только до удобного им формата НАТО 12 января, без российско-американских переговоров 10 января и консультаций в рамках ОБСЕ 13 января.

Однако президентами в результате была согласована именно комплексная последовательность 10-12-13 января, "и это тоже очень важно", заметил сенатор.

"Наконец, в ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей. Что, разумеется, не предрешает исход переговоров, но и не обессмысливает их априори. Более того, по Украине прозвучали очень важные констатации (отказ от размещения наступательных вооружений, прежде всего)", - отметил вице-спикер Совета Федерации.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры поздно вечером 30 декабря.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.