Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Косачев увидел повод для оптимизма в ночном разговоре президентов РФ и США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оптимистично оценил итоги переговоров президентов России и США с надеждой на то, что 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти в сфере безопасности.

В миреБелый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации. ОбобщениеБелый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации. ОбобщениеЧитать подробнее

Сенатор написал в своем фейсбуке, что деталей после ночного разговора президентов России и США не так много, но их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма.

Как отметил Косачев, могло случиться и так, график обсуждения российских предложений по гарантиям безопасности мог бы теоретически быть низведён американцами только до удобного им формата НАТО 12 января, без российско-американских переговоров 10 января и консультаций в рамках ОБСЕ 13 января.

Однако президентами в результате была согласована именно комплексная последовательность 10-12-13 января, "и это тоже очень важно", заметил сенатор.

"Наконец, в ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей. Что, разумеется, не предрешает исход переговоров, но и не обессмысливает их априори. Более того, по Украине прозвучали очень важные констатации (отказ от размещения наступательных вооружений, прежде всего)", - отметил вице-спикер Совета Федерации.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры поздно вечером 30 декабря.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.

Совет Федерации Совфед Константин Косачев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил, что нет данных о повышенном риске онкологии у перенесших COVID

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с 23 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 31 декабря

Россия провела около 12 успешных испытательных пусков ракеты "Циркон"

Весь разговор Путина и Байдена был посвящен предложениям РФ по безопасности

Весь разговор Путина и Байдена был посвящен предложениям РФ по безопасности

Космонавты на МКС пожелали землянам в 2022 году стойкости и новых достижений

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

Президент РФ подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2031 года

Что произошло за день: четверг, 30 декабря

Техосмотр в России стал добровольным

Техосмотр в России стал добровольным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });