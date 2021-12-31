Заместители глав МИД и Минобороны представят Россию на переговорах с НАТО

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россию на переговорах с НАТО по гарантиям безопасности будут представлять заместители министров иностранных дел и обороны, а на переговорах по этой теме с ОБСЕ - постпред при организации, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"У нас руководитель делегации на женевских переговорах - заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В Брюсселе мы договариваемся о том, чтобы в межведомственном формате проходили переговоры. От нас, очевидно, будут участвовать замминистра иностранных дел и замминистра обороны, высокопоставленные дипломаты, военные и представители других ведомств", - сказал он.

"Что касается ОБСЕ, то, очевидно, дискуссии начнутся 13 января, и их начнут постоянные представители при ОБСЕ. То есть, от нас будет постпред при ОБСЕ Лукашевич", - добавил Ушаков.

По его словам, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден в ходе телефонной беседы условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе и в Вене - по линии ОБСЕ.

"Президенты, в частности, условились, что переговоры по столь важному для нас и вообще для Европы, для мира вопросу будут проходить по трем направлениям, по трем трекам, то есть в Женеве, в Брюсселе - по линии НАТО и в Вене - по линии ОБСЕ", - сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что лидеры выразили намерение относиться к двусторонним переговорам со всей серьезностью.

"И процесс женевских переговоров пойдет под личным наблюдением и под личным контролем двух президентов. На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", - сказал Ушаков.

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