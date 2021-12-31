Белый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации. Обобщение

Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - уже второй за текущий месяц. Начавшаяся в 23:35 по московскому времени беседа продлилась 50 минут. Инициатором переговоров была российская сторона.

В отличие от двухчасового общения Байдена и Путина по видеоконференцсвязи 7 декабря, в этот раз публичной части переговоров не было. Об итогах беседы известно из официальных пресс-релизов, опубликованных Белым домом и Кремлем, а также со слов представителей российской и американской администраций.

Оценка переговоров Вашингтоном

Состоявшийся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина носил содержательный и серьезный характер, общение лидеров двух стран является лучшим способом для снижения напряженности в мире, заявил журналистам в пятницу представитель вашингтонской администрации.

"Общение глав государств, особенно двух наших стран перед началом периода интенсивной дипломатии (...) является лучшим способом движения вперед в условиях нынешней очень серьезной обстановки", - сказал он на специальном брифинге по итогам беседы президентов.

В свою очередь, в Белом доме подчеркнули, что "президент Байден выразил поддержку дипломатических путей решения проблем, двустороннему диалогу по стратегической стабильности, с Североатлантическим альянсом посредством Совета НАТО-Россия, а также с ОБСЕ в начале следующего года".

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этом диалоге может иметь место только в атмосфере десэкалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам представителя администрации президента США, Байден заявил Путину, что существует два пути: первый - дипломатический, второй - "сдерживания и серьезных последствий" в случае "вторжения" России на Украину. Чиновник подчеркнул, что от Москвы зависит, какой из вариантов выберет Вашингтон.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что "президент Байден призвал РФ к деэскалации напряженности с Украиной". По ее словам, "он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину".

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего продвижения НАТО в восточном направлении.

Представитель администрации подтвердил на брифинге, что США не изменили своего мнения о том, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны.

"Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - сказал он.

При этом президенты признали, отметил американский чиновник, что на предстоящих переговорах сторон появятся аспекты, по которым может быть достигнут "значительный прогресс", а также те, по которым "договоренности будут невозможными".

Оценка российской стороны

В Москве беседу двух президентов также посчитали полезной.

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами-членами Организации Североатлантического договора. Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

Байден заверил, что Вашингтон не собирается размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил журналистам по итогам беседы лидеров США и России помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - подчеркнул он.

Ушаков добавил, что "с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных нами двух документах Вашингтону и натовской штаб-квартире".

Помощник российского президента отметил, что "был подчеркнут вывод, что если переговоры по гарантиям безопасности пройдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, улучшению общих двусторонних отношений".

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть", - добавил Ушаков.

Путин в разговоре заявил, что Россия будет добиваться гарантий своей безопасности, американский лидер "с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно", отметил Ушаков.

По словам Ушакова, по договоренности Путина и Байдена переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние России и США - в Женеве, России и НАТО - в Брюсселе, по линии ОБСЕ - в Вене.

При этом Ушаков сказал, что "процесс женевских переговоров пройдет под личным наблюдением и под личным контролем двух президентов". Они условились поддерживать телефонный контакт.