QR-коды вводятся в ресторанах и магазинах Петербурга со 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Предприятия общепита (рестораны, бары, кафе, ночные клубы) и непродовольственные магазины в Петербурге со 2 января обязаны требовать у посетителей QR-коды, следует из поправок в постановление городского правительства №121.

"Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании и(или) вакцинации или справка о медотводе с отрицательным ПЦР (до 2 дней) понадобится при посещении (...) заведений общепита, розничных магазинов", - говорится в методических рекомендациях, выпущенных городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Исключение составляют производственные столовые, предприятия общественного питания на территории гостиниц (для постояльцев), вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала.