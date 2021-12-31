При первом запуске пилотируемой "Ангары" с Восточного применят макет корабля

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - При первом испытательном запуске пилотируемой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ставить готовый абсолютно, штатный корабль на "Ангару", которая никогда еще не летала со второй очереди космодрома Восточный - ну, это, извините, очень рискованная операция, мягко говоря", - сказал Рогозин во время предновогодней видеосвязи с российским экипажем МКС в пятницу.

"Поэтому мы отработаем, прежде всего, в декабре 2023 года связку - новый стартовый комплекс космодрома Восточный, ракета "Ангара", соответственно, и мы отработаем весь интерфейс с кораблем, в котором будет необходимое количество оборудования. Но это еще не будет штатный корабль, потому что, еще раз скажу, риск слишком высокий", - сказал Рогозин.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля в при полете ракеты "Ангара".

4 октября генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа был запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.