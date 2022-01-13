"Роскосмос" наметил пять пусков с Восточного в 2022 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2002 году запланировано пять пусков космических ракет проведут с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на совещании об итогах работы госкорпорации за 2021 год.

В прошлом году"Роскосмос" 25 запусков: 14 из них с космодрома Байконур, по пять пусков с Восточного и Плесецка и один с космодрома Куру во французской Гвиане. В госкорпорации в конце декабря отмечали, что удалось осуществить подряд 76 успешных пусков российских ракет космического назначения.

По словам Рогозина, в начавшемся году "Роскосмос" планирует провести около 30 пусков, но точное число не анонсирует, поскольку программа может измениться.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. На космодроме продолжается строительство, и в марте 2021 года Рогозин говорил, что оно будет перманентным, поскольку для новых поколений ракет нужны новые стартовые установки.