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ПМЭФ-2021

Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на 600 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем подписанных соглашений Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме составил около 600 млрд рублей, из них сумма заключенных контрактов оценивается в 283 млрд рублей, сообщает пресс-служба городской администрации в субботу.

Оставшаяся сумма - более 320 млрд рублей - пришлась на соглашения о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры.

По данным Смольного, реализация проектов начнется в 2021 году, срок исполнения - 2024-2025 годы.

По линии промышленности из указанной суммы будет привлечено 57,92 млрд рублей инвестиций, по линии здравоохранения и фармацевтики - 35,5 млрд, транспортной инфраструктуры - 96,5 млрд, науки и образования - 50 млрд, сферы IT - 6,5 млрд, туризма - 22 млрд, торговли и общественного питания - 13,5 млрд рублей.

В числе значимых проектов Смольный называет строительство очистных сооружений на заводе "Балтика", запуск серийного производства линейки автогрейдеров от группы компаний "Кировский завод", создание комплекса лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий от "Газпром нефти", увеличение мощностей заводов "Биокад" и "Полисан", первый этап строительства Витебской развязки, развитие аэропорта "Пулково" и строительство второго терминала. Соглашение о строительстве метро также предусматривает объем вложений не менее 100 млрд рублей.

География инвесторов представлена международными компаниями из США, Японии, Великобритании и Катара.

XXIV Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

ПМЭФ-2021

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