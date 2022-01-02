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Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Междугородний автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, попал в аварию под Рязанью, есть погибшие, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Автобус столкнулся с железнодорожной опорой. Погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 19 человек пострадали. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров.

МЧС подтверждает информацию об аварии с автобусом в Рязанской области, есть пострадавшие.

"В 6:10 поступило сообщение о ДТП с участием междугороднего автобуса в Скопинском районе Рязанской области. По предварительным данным, имеются пострадавшие", - сообщили в министерстве.

Рязань Рязанская область

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