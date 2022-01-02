МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - МВД сообщает о пяти погибших в аварии с автобусом в Рязанской области и 16 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние.

"В результате ДТП погибли 5 человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - сообщает министерство.

По предварительной информации, автобус "Неоплан" совершил наезд на опору железнодорожного моста, уточнили в МВД.

Как рассказали в ведомстве, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

В связи с произошедшим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководству СУ СК России по Рязанской области доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП.

Следователи в настоящее время проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств аварии, говорится в сообщении на сайте СКР.

Ее ход и результаты по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Между тем, в оперштабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что, по уточненным данным, аварию с автобусом под Рязанью спровоцировал сильный гололед. Как отметил собеседник агентства, "по уточненным данным водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой".

О том, что междугородний автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, попал в ДТП под Рязанью ранее в воскресенье "Интерфаксу" сообщил информированный источник.