Аэропорт Перми закрыли из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает в воскресенье его пресс-служба.

"В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта "Пермь" с 12:15 местного времени (10:15 по Москве) закрыт на прием и отправление воздушных судов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, открытие аэропорта запланировано ориентировочно на 16:00 (14:00 по Москве).

На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва-Пермь. На вылет задержан рейс из Перми в Москву. Не исключается задержка вылета самолета из Перми до Тюмени.