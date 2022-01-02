Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аэропорт Перми закрыли из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает в воскресенье его пресс-служба.

"В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта "Пермь" с 12:15 местного времени (10:15 по Москве) закрыт на прием и отправление воздушных судов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, открытие аэропорта запланировано ориентировочно на 16:00 (14:00 по Москве).

На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва-Пермь. На вылет задержан рейс из Перми в Москву. Не исключается задержка вылета самолета из Перми до Тюмени.

Пермь

Новости

ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

QR-коды вводятся в ресторанах и магазинах Петербурга со 2 января

Почти 150 км автодороги на Камчатке временно закрыли из-за непогоды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });