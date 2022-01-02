Аэропорт Перми возобновил работу после закрытия из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) возобновил обслуживание рейсов, приостановленное днем в воскресенье из-за снегопада, сообщает его пресс-служба.

По информации пресс-службы, аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 16:00 местного времени (14:00 по Москве). Как отмечается, "на данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло".

Как сообщалось, пермский аэропорт закрывался в воскресенье с 10:15 по Москве из-за снегопада и ухудшения погодных условий. На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва-Пермь. Отмечались задержки некоторых рейсов.