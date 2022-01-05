Володин предложил отправлять педофилов-рецидистов пожизненно на северные рудники

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Педофилов-рецидистов нужно не только наказывать пожизненным лишением свободы - соответствующий законопроект будет принят в январе, - но и отправлять на тяжелые работы на северные территории, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях - на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, этот вопрос необходимо проработать совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Так он прокомментировал трагедию в Костроме, где была убита пятилетняя девочка, а один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

"Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. ", - отметил Володин.

В Костроме ребенок 4 января вышел гулять на улице Северной Правды, откуда ее забрали подозреваемые. Тело девочки позже найдено в комнате одного из общежитий.

Задержаны двое подозреваемых. Одного из мужчин ранее судили за кражу, испытательный срок еще не истек. Второй сидел за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда за ним был установлен административный надзор.

Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

Как сообщают местные СМИ, жители Костромы устроили стихийную акцию у общежития, в котором нашли тело девочки. Некоторые требовали выдать подозреваемых, чтобы устроить над ними самосуд.