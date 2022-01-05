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Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки задержаны в Костроме

Горожане устроили стихийную акцию, пытаясь устроить самосуд над ними

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Двое судимых ранее мужчин задержаны по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ребенок во вторник, 4 января, вышел гулять на улице Северной Правды, откуда ее забрали подозреваемые. Тело девочки позже было найдено в комнате одного из общежитий.

Одного из мужчин ранее осудили за кражу, испытательный срок еще не истек. Второй сидел за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда за ним был установлен административный надзор.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

Как сообщают местные СМИ, жители Костромы устроили стихийную акцию у общежития, в котором нашли тело девочки. Некоторые требовали выдать подозреваемых, чтобы устроить над ними самосуд.

Глава СКР Сергей Бастрыкин поручил руководителю костромского управления доложить о расследовании уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В докладе должны быть отражены версии происшедшего и доказательства, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

Кострома СКР Александр Бастрыкин

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