В ДТП в Татарстане погибли четыре человека

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Татарстане днем на 219-м км трассы Казань-Оренбург, в районе деревни Ильтень Бута столкнулись две легковых машины и погибли четыре человека, сообщила прокуратура региона. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan. Водитель и трое пассажиров Kia погибли на месте от травм.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.