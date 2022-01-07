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В ДТП в Татарстане погибли четыре человека

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Татарстане днем на 219-м км трассы Казань-Оренбург, в районе деревни Ильтень Бута столкнулись две легковых машины и погибли четыре человека, сообщила прокуратура региона. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan. Водитель и трое пассажиров Kia погибли на месте от травм.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Татарстан прокуратура Татарстана Казань Оренбург Ильтень Бута

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